Сборная Норвегии в сверхрезультативном матче Лиги наций обыграла Швецию. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Лига наций

Дивизион В, группа 4

Норвегия – Швеция – 3:2

Голы: Холанд, 11, 53 (пен), Сёрлот, 77 – Форсберг, 62, Дёкереш, 90+5

Героем поединка стал Эрлинг Холанд. Форвард Манчестер Сити забил быстрый гол ударом головой, а после перерыва реализовал пенальти.

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Шведы отметились ответными усилиями Форсберга, однако Холанд ассистировал Сёрлоту, забившему третий мяч. На последних секундах гости снова сократили отставание до минимума, однако поражения избежать не смогли. 3:2 – Норвегия оторвалась от конкурентов, набрав 10 пунктов, а Швеция только третья (3 балла).