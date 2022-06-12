Лига наций

Дивизион В

Норвегия – Швеция – 3:2

Голы: Холанд, 11, 53 (пен), Сёрлот, 77 – Форсберг, 62, Дёкереш, 90+5

Дивизион С

Грузия – Болгария – 0:0

Северная Македония – Гибралтар – 4:0

Голы: Барди, 4, Миовски, 14, 16, Чурлинов, 31

Северная Ирландия – Кипр – 2:2

Голы: Макнейр, 71, Эванс, 90+4 – Какулис, 32, 51

Норвегия обыграла Швецию и закрепила лидерство в первой группе второго дивизиона. Героем встречи стал Холанд. Новичок Манчестер Сити открыл счет головой, а удвоил преимущество с пенальти (голкипер сбил Сёрлота). Шведы отквитали один гол усилиями Форсберга, но звездный дуэт норвежских форвардов гарантировал себе победу. Эрлинг отлично набросил на Сёрлота, и тот установил итоговый счет. Норвегия на 4 очка оторвалась от конкурентов, а Швеция только третья.

Грузия впервые в этой Лиге наций потеряла очки. Команда Вилли Саньоля отыграла лучше Болгарии (16:3 по ударам, 2:0 по явным моментам), но забить не сумела. Матч завершился нулевой ничьей. Хочолава провел на поле весь матч, а Цитаишвили вышел на замену и неплохо себя показал (75% успешности дриблинга и один созданный момент). Грузины лидируют в своей группе, а их главным конкурентом выступает Северная Македония, разгромившая сегодня Гибралтар.

Северная Ирландия вырвала ничью у Кипра. У британцев было игровое преимущество, но они пропустили дважды от Какулиса. Уступая 0:2, ирландцы нашли силы оформить камбэк. Макнейр сократил отставание, а Эванс на последних секундах зафиксировал ничью.

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