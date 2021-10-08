Андорра – Англия: на стадионе перед матчем произошел крупный пожар – там будет работать Монзуль
Перед поединком отбора на ЧМ-2022 между Андоррой и Англией на арене хозяев случился серьезный форс-мажор.
"Эстадио Насьонал", который расположен в столице Андорра-ла-Велья, в пятницу вечером охватил большой огонь. Именно на этом стадионе завтра состоится встреча квалификации на Мундиаль 2022 года.
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Отмечалось, что был риск отмены поединка. Правда, британские СМИ уверяют, что матч, который будет судить Екатерина Монзуль, состоится, ведь на место быстро приехала пожарная бригада и погасила пламя, а искусственный газон не пострадал.
Заметим, Англия перед матчем возглавляет группу I с 16-ю зачетными баллами, Андорра, в активе которой 3 очка, – предпоследняя.
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