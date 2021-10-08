Перед поединком отбора на ЧМ-2022 между Андоррой и Англией на арене хозяев случился серьезный форс-мажор.

"Эстадио Насьонал", который расположен в столице Андорра-ла-Велья, в пятницу вечером охватил большой огонь. Именно на этом стадионе завтра состоится встреча квалификации на Мундиаль 2022 года.

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Отмечалось, что был риск отмены поединка. Правда, британские СМИ уверяют, что матч, который будет судить Екатерина Монзуль, состоится, ведь на место быстро приехала пожарная бригада и погасила пламя, а искусственный газон не пострадал.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021

| Question marks about England's game against Andorra due to a fire breaking out at the Estadi Nacional stadium where the teams were due to play pic.twitter.com/cBMZqXYh7k — Football Daily (@footballdaily) October 8, 2021

Заметим, Англия перед матчем возглавляет группу I с 16-ю зачетными баллами, Андорра, в активе которой 3 очка, – предпоследняя.

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