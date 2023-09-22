Матч в Киеве между Оболонью и Вересом имел важное значение для обеих команд, ведь они начали вязнуть в последней четверке УПЛ. "Народник клуб" держался на предпоследней позиции в зоне прямого вылета, а "пивовары" занимали место в зоне плей-офф за выживание. В таких условиях ничья никого не устраивала.

Как правило, подопечные Валерия Иващенко создают небольшое количество моментов, однако на старте отчетной встречи они имели пять голевых эпизодов. Уже на 3-й минуте Краснопир обворовал Волченко и вылетел на рандеву с голкипером – Олег обошел Паста, но последующий удар оказался слишком слабым. Мяч перехватили.

Спустя еще пять минут Краснопир зацепился в опорной зоне за вынос от Рыбки. Форвард прошел вперед и бахнул метров с 22-х в правый нижний. Паст спас Верес! На 13 он же ворвался на правый край штрафной и пробил в ближний угол – неточно!

18 минута подарила Оболони еще один топ-момент. Нагиев обыгрался в стеночку с Мединским и прострелил на 11 метров, куда прилетел Тарануха. Ростислав пробил в ближнюю девятку, однако Паст парировал. Наконец, на 22-й минуте Чернов нанес прямой удар со штрафного – мяч рикошетом от стенки попал в перекладину!

Верес почти ничем не отвечал. Даже зацепиться за мяч на этом отрезке встречи ровенчанам не удавалось. Только во второй половине первого тайма игра выровнялась, а Гайдучик даже мог забить гол ударом с левого края штрафной. Получилось точно по позиции Рыбки. Оболонь ответила на 43-й минуте очередным моментом Краснопира – он запер подачу Мединского с углового, пробив над каркасом.

Отдыхать команды отправились за нулей на табло, что не могло не радовать Верес. "Пивовары" полностью переиграли гостей, однако на старте второго тайма подопечные Сергея Лавриненко проснулись. Уже на 47-й минуте Шарай врывался на левый край штрафной и простреливал на дальнюю штангу – впрочем, Сиккейра не смог попасть в пустой угол!

Через несколько минут новый пас с левого края замыкал Гайдучик. Мимо ближней! В дальнейшем игра успокоилась, пока на 70-й минуте Верес не забил – это свежий Марусич убежал по левому флангу и покатил под удар Гайдучика в пустые ворота. Все бы ничего, но лайнсмен заметил офсайд у Максима. Счет не изменился.

Киевляне постепенно выровняли игру и даже могли вырвать победу на последних минутах. К сожалению для "пивоваров", выстрелы Суханова и Мединского из пределов штрафной и его окрестностей прошли рядом с каркасом. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью – Верес так и остался в зоне вылета, а вот Оболонь временно поднялась на 12-ю позицию.