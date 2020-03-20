Лукаку признался, что теряет здравый рассудок на карантине

Форвард Интера Ромелу Лукаку рассказал о трудностях пребывания в изоляции из-за пандемии коронавируса.

"Вчера чуть не сошел с ума. Я не могу никуда выйти, не могу тренироваться. Я уже девять дней дома сижу. Все игроки сейчас по квартирам в центре города. Клуб спросил, кому нужен велотренажер или беговая дорожка, и вскоре их привезли. Еду тоже привозят ежедневно.

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Я очень скучаю по нормальной жизни. Быть с мамой, сыном, братом... Постоянно думаю о них. Плохо, когда ты не можешь ни с кем общаться. Я скучаю по тренировкам, играм, фанатам. В такой момент начинаешь ценить то, что имеешь. В этом мне повезло", – цитирует Лукаку A Bola.

Напомним, Италия имеет самый большой показатель заражения и смертности от коронавируса среди стран Европы. Итальянская Серия А была остановлена ​​после 26 тура. Вероятно, турнир возобновится в начале мая.

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