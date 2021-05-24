"Позади несколько неудачных месяцев и нетипичный сезон, который отличается от того, что я пережил за всю свою карьеру. Евро также присоединяется к этому всему. Я боролся, работал душой и телом каждый день, чтобы быть готовым на 100% для Реала и национальной сборной. Но не всегда все идет так, как вы хотите.

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Мне больно, что я не могу больше помогать своей команде и защищать Испанию, но в этом случае лучше отдохнуть, полностью выздороветь и в следующем году вернуться, как мы всегда делали. Больно не представлять свою страну, но нужно быть честным и искренним. Я желаю всем своим товарищам по команде удачи и надеюсь, что у нас будет прекрасное Евро. Я буду болеть из дома, как еще один фанат. Вперед, Испания!" – написал Рамос в Instagram.

Напомним, защитник Реала борется с мышечными проблемами, из-за которых пропустил концовку сезона 2020/21.

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