Луис Энрике объявил список игроков, которые будут защищать цвета Испании на Евро-2020.

В заявку вошли 24 футболиста. Внимание привлекает отсутствие Серхио Рамоса и Эмерик Ляпорт. Центрбек Манчестер Сити на молодежном уровне выступал за Францию, однако решил изменить свой выбор. Также интересно, что в списке нет ни одного представителя Реала.

Серхио Рамос может отказаться от участия на Евро-2020 ради Олимпиады

Вратари: Де Хеа, Роберт Санчес, Симон;

Защитники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Ляпорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Аспиликуэта;

Полузащитники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родри, Педри, Тьягу Алькантара, Коке, Фабиан Руис, Сарабия;

Нападающие: Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре.

Напомним, что Испания попала в одну группу со Швецией, Польшей и Словакией. Первый матч команда Луиса Энрике проведет 14 июня против шведов.

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