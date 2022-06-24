"Ну откуда я знаю, куда девался Коломойский? Сейчас бы спросили у Коломойского, куда девался Поворознюк и чем он занимается.

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Не могу сказать вам этого. Это вопрос, наверное, больше к тому, общается ли Поворознюк с Коломойским. Потому что все рассказывают, что я от Офиса президента и, видимо, проверяют, контактирую ли я с Коломойским. Нет, я не общаюсь с ним, ни разу не общался и даже по телефону не говорил", – сказал Поворознюк в комментарии YouTube-каналу Ukraine Media.

Напомним, после начала полномасштабной войны Коломойский практически не появляется в информационном пространстве. СМИ сообщали, что олигарх находится в Украине.

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