Украинская певица Кристина Соловий рассказала об общении с главным тренером национальной сборной во время поединка против Боруссии Менхенгладбах в Германии.

– У вас появилось невероятное теплое фото с Александром Петраковым. Какую вы энергетику уловили у этого дяди?

– У нас состоялся короткий разговор. Энергетику, видимо, я не успела уловить. Была одета в довольно открытое платье и, когда мы фотографировались, он сказал: "Ну давай, красивая. Сделаешь фото с дедом" (Смеется).

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– Александр Васильевич – известный ценитель девичьей красоты.

– Я ничего о нем не знала, поэтому никак не могу прокомментировать вашу фразу (улыбается).

– С футболистами сборной пообщаться не успели?

– К сожалению… Нам нужно было срочно уезжать, и я не успела на этот раз. Надеюсь, меня приглашают не в последний раз. Тем более, передали мне многие слова благодарности за то, что я принесла команде победу (2:1 в матче против Борусии М – прим. "Футбол 24").

– С Андреем Шевченко тоже не знакомы?

– Не знакома. Но почему-то уверена, что скоро мы встретимся", – рассказала певица в интервью "Футбол 24".

Полную версию интервью: "Мессі – як музика гурту Kadebostany": Христина Соловій у футболі – сюрприз від Луческу, головний краш і Петраков" читайте на сайте "Футбол 24".