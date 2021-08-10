Вице-президент УАФ Олег Протасов отверг любые теории о приглашении Мирчи Луческу или иного зарубежного специалиста на должность главного тренера сборной Украины.

"Могу сказать, что приоритетом является Сергей Ребров, однако возникли юридические нюансы с его клубом. Мы в ожидании решения его ситуации, но будем рассматривать и другие варианты.

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Остальные варианты будут рассматриваться в ближайшие дни. Это точно украинский специалист. Мы считаем, в стране очень много достойных людей, которые могли бы возглавить сборную", – заявил Протасов в комментарии SportArena.

Ожидается, что определенность со следующим тренером "сине-желтых" должна наступить до 12 августа. Альтернативой Реброву называли Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко.

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