Віце-президент УАФ Олег Протасов відкинув будь-які теорії про запрошення Мірчі Луческу чи іншого закордонного фахівця на посаду головного тренера збірної України.

"Можу сказати, що пріоритетом є Сергій Ребров, однак виникли юридичні нюанси з його клубом. Ми в очікуванні вирішення його ситуації, але будемо розглядати й інші варіанти.

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Решта варіантів будуть розглядатися в наступні дні. Це точно український фахівець. Ми вважаємо, в країні дуже багато гідних людей, які могли б очолити збірну", – заявив Протасов у коментарі SportArena.

Очікується, що визначеність з наступним керманичем "синьо-жовтих" повинна настати до 12 серпня. Альтернативою Реброву називали Мирона Маркевича та Олексія Михайличенка.

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