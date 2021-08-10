Исполком УАФ в понедельник прошел без двух самых ожидаемых гостей.

Андрей Павелко приглашал на заседание и Андрея Шевченко, однако бывший наставник сборной Украины не приехал, утверждает Meta-ratings.

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УАФ рассчиталась с предыдущим тренерским штабом сборной, а футболистам были выплачены бонусы в размере 2,5 млн евро. Исполком хотел услышать отчет за 5 лет работы, однако Шевченко в Киеве не было. Отсутствие Сергея Реброва вполне понятно – главный кандидат на тренерский мостик сборной Украины продолжает договариваться с Аль-Айном о разрыве контракта.

Ожидается, что определенность со следующим тренером "сине-желтых" должна наступить до 12 августа. Если Реброву не удастся договориться со своим клубом, то УАФ обратится к другим вариантам.

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