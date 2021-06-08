Фоден покрасил волосы и сменил прическу. В новом образе легко узнать имидж легендарного Пола Гаскойна на чемпионате Европы 1996 года.

Англия официально заменила травмированного Александер-Арнольда – Лингард все равно остался без Евро-2020

Газза уже тогда имел скандальный имидж из-за своей любви к алкоголю, однако домашнее Евро стало одним из лучших турниров в карьере любимца миллионов английских болельщиков. Команда "Трех львов" дошла до полуфинала, а Гаскойн забил невероятный гол Шотландии. Видео здесь.

К слову, на Евро-2020 сборная Англии стартует 13 июня матчем против команды Хорватии. Также в квартет попали Чехия и Шотландия.

Євро-2020: Англія на піку людських ресурсів, правильні фази Хорватії та Чехії, відродження Шотландії – прев'ю групи D