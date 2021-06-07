Тренерский штаб сборной Англии совершил вынужденную замену в официальной заявке на Евро-2020.

Как известно, защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд получил травму в товарищеском матче против сборной Австрии, поэтому не сможет поехать на чемпионат Европы.

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Ожидалось, что его заменит Джесси Лингард, который провел блестящую вторую половину сезона, выступая за Вест Хэм на правах аренды. Однако Гарет Саутгайт решил иначе. Вызов получил центральный защитник Брайтона Бен Уайт.

Стоит заметить, что Уайт пока имеет только два матча в составе "Трех львов", дебютировав 2 июня в уже упомянутом поединке против Австрии. На клубном уровне в прошлом сезоне 23-летний футболист провел 39 матчей без результативных действий.

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