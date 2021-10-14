"Сороки" уже начали переговоры с представителями Фекира относительно будущего трансфера, информирует Foot Mercato.

Ньюкасл хочет назначить Конте и уже выбрал для тренера 5-ти звезд

Набиль сватали в Ньюкасл еще в 2020 году, когда начались первые разговоры о новых владельцев английского клуба. В свое время француз мог присоединиться к Ливерпулю, однако вместо этого оказался в Бетисе.

Добавим, что в текущем сезоне Фекир провел 10 матчей за "вердибланкос", в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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