Ньюкасл намерен придерживаться итальянского вектора развития и уже определился с новым тренером и звездным усилением команды.

Итальянская газета Tuttosport сообщает, что Ньюкасл, кроме приглашения Антонио Конте на пост наставника, планирует подписать сразу 5 звезд Серии А.

Ньюкасл планирует пригласить Лэмпарда на должность тренера, – СМИ

В сферу интересов "сорок" попали Де Лигт и Кьеза из Ювентуса, Кессье из Милана и Брозович и Де Врей из Интера. Также Ньюкасл связывали с Рэмзи, который также выступает в Италии.

Напомним, аравийский инвестиционный фонд недавно приобрел Ньюкасл за около 350 млн евро. После 7-ми туров АПЛ команда располагается в зоне вылета.

Нова сила АПЛ готує повстання диких мільярдів – український слід, трансфери зірок Барси і Реала, склад мрії