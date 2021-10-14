Півзахисник Бетіса Набіль Фекір потрапив до сфери інтересів Ньюкасла, який шукає зіркового підсилення після зміни власників.

"Сороки" вже розпочали переговори із представниками Фекіра щодо майбутнього трансферу, інформує Foot Mercato.

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Набіля сватали в Ньюкасл ще у 2020 році, коли почались перші розмови щодо нових власників англійського клубу. Свого часу француз міг приєднатись до Ліверпуля, проте замість цього опинився в Бетісі.

Додамо, що у поточному сезоні Фекір провів 10 матчів за "вердібланкос", у яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.

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