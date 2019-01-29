Манчестер Сити сенсационно проиграл Ньюкаслу – Ливерпуль получил шанс уйти в отрыв

Ньюкасл неожиданно переиграл Манчестер Сити в домашнем матче 24-го тура АПЛ. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Англия, АПЛ, 24-й тур

Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Рондон, 66, Ритчи, 80 (пенальти) – Агуэро, 1

Долго ждать забитого мяча в этом поединке не пришлось. Уже в первой атаке Сити Давид Силва опередил Дубравку после прострела и в падении головой сбросил мяч под удар Агуэро, а Серхио спокойно отправил его в пустые ворота. Такой старт матча стал холодным душем для Ньюкасла, и "сороки" еще долго не могли прийти в себя.

В то же время "горожане" не пошли добивать соперника сразу, а удовлетворились любимым контролем мяча. Дошло до того, что на 14-й минуте преимущество во владении стало тотальным – 77 % против 23 % в пользу манкунианцев. Но постепенно Ньюкасл обрел смелость. Первой ласточкой стал выход Переса на ударную позицию, но испанец не попал в створ ворот.

К середине первой половины игры "сорокам" удалось выровнять игру, а по ударам в направлении ворот даже выйти вперед. Правда, реальной опасности для Эдерсона они не несли. А вот Сити мог удвоить преимущество под занавес тайма: Давид Силва после отскока пробил с близкого расстояния, но мяч из ворот сумел вынести защитник хозяев Лежен.

Вторая половина игры началась в похожем стиле. Ньюкасл пытался хоть что-то создать впереди, а "горожане" не слишком спешили идти вперед. Долгое время на поле не происходило ничего интересного. Лишь на 59-й минуте Давид Силва вырвался на ударную позицию, но с его выстрелом справился Дубравка.

Тут же де Брюйне "завелся", грубо сыграл против Ритчи и должен был увидеть перед собой вторую желтую карточку, но арбитр не решился удалить звезду Манчестер Сити. Ньюкасл, однако, ответил по-другому. На 66-й минуте Хейден головой сбросил мяч в штрафную, где лучше сориентировался Рондон – Саломон избежал офсайда и с лета отправил мяч под перекладину – 1:1!

После гола Ньюкасл прогнозируемо прижался к своим воротам, а Ман Сити начал бомбардировать "сорок" атакующими выпадами. Однако, хозяева устояли, да еще и получили шанс на 3 очка. Данило у своих ворот отпасовал на Фернандиньо, а ветеран завозился с мячом, потерял его и сбил Лонгстаффа – пенальти. Одиннадцатиметровый взялся бить Мэт Ритчи и сильным ударом пробил Эдерсона – 2:1!

Несмотря на финальный штурм, Манчестер Сити так и не удалось сравнять счет. Таким образом, Манчестер Сити не сумел сократить отставание от Ливерпуля, а завтра "красные" могут увеличить отрыв до 7 очков. Ньюкасл набрал 24 очка и сумел оторваться от зоны вылета уже на 5 баллов.