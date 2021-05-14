Ньюкасл в рамках 36-го тура АПЛ принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 36-го тура АПЛ Ньюкасл – Манчестер Сити начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале Setanta Sports, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Обе команды уже не решают турнирных задач и могут играть в свое удовольствие, а тренеры получили возможность для экспериментов. Ман Сити уже стал чемпионом Англии, а Ньюкасл сохранил прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

Александр Зинченко не попал даже в заявку. Хосеп Гвардиола выставил очень экспериментальный состав – в частности, место в воротах нашлось ветерану Скотту Карсону, а ряд ключевых игроков получили отдых незадолго до финала ЛЧ, который будет сыгран 29 мая.

Стартовые составы

Ньюкасл: Дубравка, Мерфи, Крафт, Фернандес, Даммет, Ритчи, Шелви, Уиллок, Альмирон, Сен-Максимен, Жоэлингтон.

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HWTL! ️️ — Newcastle United FC (@NUFC) May 14, 2021

Манчестер Сити: Карсон, Уокер, Гарсия, Аке, Канселу, Родри, Гюндоган, Бернарду, Ферран, Стерліинг, Жезус.

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