Команда Хосепа Гвардиолы стала чемпионом АПЛ за три тура до конца соревнований благодаря победе Лестера над Манчестер Юнайтед (2:1).

Зинченко завоевал 9-й трофей с Манчестер Сити

Александр Зинченко был лаконичным, когда реагировал на этот триумф. Украинец в Instagram опубликовал фото, где он сидит на импровизированном троне на фоне трех трофеев. Именно столько чемпионств завоевал Манчестер Сити вместе с нашим соотечественником за последних четыре года. Бонусом к коллажу была подпись: "Невероятно".

В общем для Зинченко это 9-й трофей в футболке "горожан". Ранее Саша брал дважды "золото" Премьер-лиги, один Кубок Англии, 4 Кубка Лиги и один Суперкубок.

Лестер обіграв резервістів Манчестер Юнайтед, вручив Зінченку титул і віддалив Ліверпуль від Ліги чемпіонів