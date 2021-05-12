"Невероятно": Зинченко отреагировал на чемпионство Манчестер Сити
Универсал "горожан" и сборной Украины Александр Зинченко коротко подытожил триумф Манчестер Сити в АПЛ сезона 2020/21.
Команда Хосепа Гвардиолы стала чемпионом АПЛ за три тура до конца соревнований благодаря победе Лестера над Манчестер Юнайтед (2:1).
Зинченко завоевал 9-й трофей с Манчестер Сити
Александр Зинченко был лаконичным, когда реагировал на этот триумф. Украинец в Instagram опубликовал фото, где он сидит на импровизированном троне на фоне трех трофеев. Именно столько чемпионств завоевал Манчестер Сити вместе с нашим соотечественником за последних четыре года. Бонусом к коллажу была подпись: "Невероятно".
В общем для Зинченко это 9-й трофей в футболке "горожан". Ранее Саша брал дважды "золото" Премьер-лиги, один Кубок Англии, 4 Кубка Лиги и один Суперкубок.
Лестер обіграв резервістів Манчестер Юнайтед, вручив Зінченку титул і віддалив Ліверпуль від Ліги чемпіонів