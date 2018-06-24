toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ - ТУНИС ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

Германия – Швеция: как Кроос чудо-голом на последней минуте принес Бундестиму тяжелую победу

23 июня 23:16 394 Читати українською
Германия – Швеция: как Кроос чудо-голом на последней минуте принес Бундестиму тяжелую победу
Тони Кроос пробивает штрафной / фото: Twitter Fotomac

Тони Кроос выполнил суперудар со штрафного на 90+5 минуте матча 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018 Германия – Швеция. Этот гол принес Бундестиму победу со счетом 2:1.

Немец решился на удар из-за пределов штрафной, чего отнюдь не ожидал голкипер шведов.

Интересно, что Германия вырвала победу еще и в меньшинстве. Перед этим красную карточку получил Жером Боатенг.

Волевая победа команды Йоахима Лева дарит ей 3 очка и шанс на выход из группы. У сборной Швеции также три зачетных пункта в активе.

ЧМ-2018: Германия дожала Швецию в меньшинстве на последних секундах благодаря чудо-голу Крооса

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Германия Германия Германия - Швеция Швеция Швеция Видеоновости Тони Кроос Тони Кроос Красивые голы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
32
мин
Англия
15:00
Панама
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук