Германия – Швеция: как Кроос чудо-голом на последней минуте принес Бундестиму тяжелую победу

Тони Кроос выполнил суперудар со штрафного на 90+5 минуте матча 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018 Германия – Швеция. Этот гол принес Бундестиму победу со счетом 2:1.

Немец решился на удар из-за пределов штрафной, чего отнюдь не ожидал голкипер шведов.

Интересно, что Германия вырвала победу еще и в меньшинстве. Перед этим красную карточку получил Жером Боатенг.

Волевая победа команды Йоахима Лева дарит ей 3 очка и шанс на выход из группы. У сборной Швеции также три зачетных пункта в активе.

ЧМ-2018: Германия дожала Швецию в меньшинстве на последних секундах благодаря чудо-голу Крооса