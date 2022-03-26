Товариський матч у Амстердамі між збірними Нідерландів та Данії повинен був стати окрасою футбольного вечора, адже зустрічались дві дуже яскраві й агресивні команди. На груповому етапі відбору до ЧС-2022 вони стали одними з найбільш результативних команд – більше забивали тільки німці та англійці. При цьому обидва колективи могли похизуватись шикарною тактичною підготовкою.

Словом, поєдинок мав вийти шикарним. Таким він і вийшов. Нідерланди стартували активніше, притиснувши Данію до її воріт. Вже на 3-й хвилині обіграш Френкі Де Йонга з Депаєм завершився пострілом Мемфіса з лінії штрафного (над поперечкою), а на 4-й з дистанції приклався Ван Дейк – Шмейхель спіймав м'яч. На 13-й справа дійшла і до реально гольових моментів – це Бергвейн метрів з 20-ти ефектно закрутив сферу під дальню стійку. Шмейхель у карколомному стрибку врятував гостей.

Зрештою, на 16-й хвилині тиск "оран'є" вилився у ефектний гол. Його провів Бервейн, який замкнув подачу Блінда з правого флангу – втім, щастя господарів тривало недовго. Данія одразу пішла вперед, відігравшись всього за чотири хвилини аналогічним чином. Меле виконав навіс з кутового, а гігант Вестергор головою спрямував м'яч у праву дев'ятку. 1:1!

Втім, гол Янніка не змінив загального змісту гри. Нідерланди виглядали агресивніше, швидше й вигадливіше, організовуючи шикарні перепасовки й дозволяючи собі роботи п'ятками. До того ж, у данців на 25-й хвилині зламався Ділейні, якого довелося замінити Ньоргором. За хвилину до цього Бергвейн стріляв з меж штрафного у повній самотності, але Шмейхель ногою парирував удар.

Тим не менш, Касперу довелося виймати м'яч із сітки вдруге. І знову це був гол головою – Аке на 29-й хвилині замкнув навіс Бергейса з кутового. 2:1! На 36-й же "оран'є" ще й пенальті заробили внаслідок ефектної комбінації в карному майданчику Данії. Вестергор збив Бергейса, а Депай з "позначки" впевнено переграв Шмейхеля. 3:1! Саме з цим рахунком перший тайм і добіг кінця.

Ще перед свистком на перерву Каспер Юлманд замінив інертного Поульсена на Сков Ольсена, а у роздягальні наставник "червоної гвардії" провів ще дві перестановки – Крістенсен вийшов замість Вестергора, а Ліндстрем поступився місцем Еріксену. Крістіан вийшов у складі збірної вперше після серцевого нападу на Євро-2020.

Ці ходи принесли успіх вже через дві хвилини після відновлення гри. Крістенсен запустив передачу на хід Скову Ольсену, а той з правого флангу прострілив у карний майданчик – Еріксен же замкнув точним ударом в дальню дев'ятку! 3:2.

Нідерланди досить швидко вирівняли гру, хоча такого ж домінування, як до перерви, вже не було. При цьому "оран'є" створювали гострі моменти: так, на 54-й хвилині Бергейс влетів на лівий край штрафного й пробив повз дальній кут, на 56-й Депай з його передачі бахнув над воротами, а на 64-й Мемфіс вивалився практично віч-на-віч зі Шмейхелем – Каспер відбив його постріл ногою. Данія могла покарати за марнотратство на 68-й, коли Ольсен отримав передачу на хід від Еріксена й вистріли повз ліву штангу метрів із семи.

По грі Данія не поступалася Нідерландам, але у створенні гольових епізодів господарі мали величезну перевагу. Зрештою, на 71-й хвилині вона вилилась у четвертий гол – це Бергвейн отримав пас на лівий край штрафного від Де Йонга, хитнув захисника й закрутив м'яч у дальній верхній кут. 4:2!

Данії можна було сушити весла, але гості не збиралися здаватись. Вже на 74-й хвилині Еріксен міг забити сьомий гол у матчі, вистріливши метрів з 23-х у праву дев'ятку – Флеккен вже не міг врятувати, однак м'яч влучив у стійку!

Після цього в грі наступила пауза на велику кількість замін, а потім ще й лікарі довго надавали допомогу Меле й Дюмфрісу. Як наслідок, в основний час гострих моментів не виникало, але арбітр компенсував аж 6 хвилин. Данія провела їх з користю: Ольсен ледь не забив з-за меж штрафного (Флеккен витягнув м'яч з-під штанги), а Хейберг навіть відзначився голом – він замкнув подачу з кутового. Втім, гол не зарахували через фол в атаці.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував яскраву перемогу збірної Нідерландів.