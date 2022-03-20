Куман близок к тому, чтобы снова возглавить сборную Нидерландов
20 марта 17:15 - Читати українською
Рональд Куман после неудачного вояжа в Барселону готов вернуться в сборную.
Куман ведет переговоры с Королевским футбольным союзом Нидерландов, чтобы возглавить сборную после чемпионата мира в Катаре, сообщает De Telegraaf со ссылкой на NOS.
Сейчас сборную Нидерландов тренирует Луи ван Гал, однако он заверил, что уйдет с поста в конце года вне зависимости от результата на Мундиале. Куман напротив заявил, что готов вернуться к работе.
Рональд уже работал с "Оранье" с февраля 2018-го по август 2020-го. Он вывел команду на Евро-2020 и дошел в финал Лиги наций. Специалист покинул сборную ради работы в Барселоне, но провалился там.
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