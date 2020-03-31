Бундеслига официально продлила карантин – немцы не хотят затягивать завершение сезона

Президент Бундеслиги Кристиан Зайферт сообщил о решении организации продолжить вынужденную паузу в чемпионате из-за коронавируса.

"Четкого плана пока нет, но есть разные стратегии. Матчи будут приостановлены до 30 апреля. Кроме того, тренировки команд приостановлены до 5 апреля. Мы предоставим новые требования по гигиеническим и санитарным нормам, которые были разработаны совместно с врачами клубов.

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Мы стремимся завершить сезон до 30 июня, такое положение дел на сегодня. Впрочем, это вполне может быть и июль. Мы также обсудим с ФИФА изменения трансферного окна и его правил", – приводит слова Зайферта Kicker.

Напомним, предыдущее решение Бундеслиги предусматривало карантин до 3 апреля. По последним данным в Германии насчитывается более 67 тысяч больных на коронавирус. 682 человека умерли, почти 16 тысяч выздоровели.

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