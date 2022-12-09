Нидерланды встречаются Аргентиной в рамках 1/4 финала ЧМ-2022. Ищите ссылки на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Нидерланды – Аргентина начался в 21:00 по Киеву. Это второй поединок 1/4 финала ЧМ-2022, победитель которого в полуфинале сыграет с Бразилией/Хорватией. В 1/8 обе команды без особых проблем разобрались со своими оппонентами. "Альбиселесте" отправили домой Австралию (2:1), а "Оранье" выбили США (3:1).

Нидерланды – Аргентина: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2022

Прямая трансляция матча доступна только на сервисе MEGOGO. Суспільне покажет игру в записи, после финального свистка. Следить за основными событиями игры Нидерланды – Аргентина можно в расширенном текстовом онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, ван Дейк, Аке – Дюмфрис, де Роон, де Йонг, Блинд – Бергвейн, Гакпо, Депай

Аргентина: Э. Мартинес – Акунья, Отаменди, Л. Мартинес, Ромеро, Молина – Мак Аллистер, Энцо, Де Пауль – Альварес, Месси.