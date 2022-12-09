Нідерланди зустрічаються Аргентиною в рамках 1/4 фіналу ЧС-2022. Шукайте посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Нідерланди – Аргентина розпочався о 21:00 за київським часом. Це другий поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2022, переможець якого у півфіналі зіграє з Бразилією/Хорватією. У 1/8 обидві команди без особливих проблем розібралися зі своїми опонентами. "Альбіселесте" відправили додому Австралію (261), а "Оран'є" вибили США (3:1).

Нідерланди – Аргентина: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Пряма трансляція матчу лише доступна на сервісі MEGOGO. Суспільне покаже гру в записі, після фінального свистка. Стежити за основними подіями гри Нідерланди – Аргентина можна в розширеному текстовому онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Нідерланди: Нопперт – Тімбер, ван Дейк, Аке – Дюмфріс, де Роон, де Йонг, Блінд – Бергвейн, Гакпо, Депай

Аргентина: Е. Мартінес – Акунья, Отаменді, Л. Мартінес, Ромеро, Моліна – Мак Аллістер, Енцо, Де Пауль – Альварес, Мессі.