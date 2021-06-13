Наставник сборной Украины выбрал футболистов, которые смогут выйти на поле в первом для "сине-желтых" поединке чемпионата Европы.

Еще накануне игры Андрей Шевченко сообщил, что Виктор Цыганков не сыграет против "оранье" из-за проблем со здоровьем. Также не попали в заявку Георгий Судаков и Роман Безус. Все остальные игроки "сине-желтых" могут выйти на поле Йохан Кройф арены в стартовом матча чемпионата Европы-2020.

Нидерланды – Украина: где смотреть матч Евро-2020

Официальная заявка сборной Украины на матч против Нидерландов:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов (все – Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (оба – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия) Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Беседин (Динамо Киев), Артем Довбик (СК Днепр-1).

Матч Нидерланды – Украина стартует в Амстердаме в 22:00 по Киеву. В другом поединке группы С встретятся Северная Македония и Австрия.

Нидерланды – Украина: анонс матча Евро-2020