Матч между сборными Украины и Нидерландов уже попал в историю чемпионатов Европы.

Украина и Нидерланды забили на двоих аж 5 мячей во втором тайме матча Евро-2020, чем установили историческое достижение.

Нидерланды – Украина – 3:2 – видео голов и обзор матча

Как сообщает Opta, впервые в истории чемпионатов Европы команды продемонстрировали такую результативность после "сухого" первого тайма.

Напомним, Украина уступила сборной Нидерландов (2:3), пропустив в конце второго тайма. Кроме "оранжевых", в группе С команда Андрея Шевченко соревнуется еще с Австрией и Северной Македонией. После первого тура "сине-желтые" расположились третьими в турнирной таблице.

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