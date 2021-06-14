Нидерланды – Украина: команды установили результативный рекорд чемпионатов Европы
Матч между сборными Украины и Нидерландов уже попал в историю чемпионатов Европы.
Украина и Нидерланды забили на двоих аж 5 мячей во втором тайме матча Евро-2020, чем установили историческое достижение.
Нидерланды – Украина – 3:2 – видео голов и обзор матча
Как сообщает Opta, впервые в истории чемпионатов Европы команды продемонстрировали такую результативность после "сухого" первого тайма.
Напомним, Украина уступила сборной Нидерландов (2:3), пропустив в конце второго тайма. Кроме "оранжевых", в группе С команда Андрея Шевченко соревнуется еще с Австрией и Северной Македонией. После первого тура "сине-желтые" расположились третьими в турнирной таблице.
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