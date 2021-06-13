"Очень жду наши матчи в Амстердаме. Мы играли без болельщиков практически год, исключение – матч с Латвией. Украина? Разбирали видео с матчами сборной Украины, знаю некоторых игроков этой команды. В курсе, как они играют. Считаю, что это хорошая команда, с очень качественным составом. Украина отличается своей организацией игры, показывают солидный футбол, поэтому это серьезный соперник.

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Я не думаю, что мы фавориты чемпионата Европы, но если все пойдет хорошо, то мы обладаем всеми необходимыми качествами, чтобы побороться за титул", – приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.

Отметим, уже сегодня, 13 июня, Нидерланды сыграют с Украиной, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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