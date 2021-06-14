"Зинченко сменил позицию, после замены Марлоса стал играть левым вингером. Наш защита была слабой, поэтому и пропустили второй гол. Это то, что должно стать для нас уроком в следующий раз.

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Мы могли предусмотреть первый гол за десять секунд до этого. Ярмоленко искал гол. Вы знаете, что он левоногий – это его черта, поэтому должны были защищаться против него лучше, а мы этого не сделали. Это был красивый гол, но мы могли его избежать.

Что касается второго гола, два игрока были полны энтузиазма – потому офсайдная ловушка не сработала. Мы знали, что у соперника будут моменты, но не ожидали, что это произойдет по нашей вине", – цитирует де Бура сайт UEFA.

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