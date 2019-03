Нидерланды – Германия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Нидерланды принимают Германию в рамках матча второго тура отбора к Евро-2020. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го тура отбора к Евро-2020 Нидерланды – Германия начнётся в 21:45 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Сейчас "оранжевые" возглавляют группу С, имея в активе три очка, в то время как для "Бундестим" данный поединок станет первым на отборочном этапе.

Стартовые составы:

Нидерланды: Cилессен – Дамфрис, Де Лигт, Ван Дейк (к), Блинд – Де Роон, Вейналдум, Де Йонг – Промес, Депай, Бабель

| wijziging in de opstelling: Quincy Promes start in plaats van Steven Bergwijn.

Германия: Нойер (к) – Гинтер, Зюле, Рюдигер – Керер, Кроос, Киммих, Шульц – Горецка – Гнабри, Сане

LINE-UP



Here's how Joachim #Löw's side will shape up in Amsterdam