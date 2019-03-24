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Нідерланди – Німеччина: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

20:43 361 Читать на русском
Нідерланди – Німеччина: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020
Нідерланди – Німеччина: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Нідерланди приймають Німеччину в рамках матчу другого туру відбору до Євро-2020. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 2-го туру відбору до Євро-2020 Нідерланди – Німеччина розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Наразі "помаранчеві" очолюють групу С, маючи у активі три очки, в той час як для "Бундестім" даний поєдинок стане першим на відбірковому етапі.

Стартові склади:

Нідерланди: Cілессен – Дамфріс, Де Лігт, Ван Дейк (к), Блінд – Де Роон, Вейналдум, Де Йонг – Промес, Депай, Бабель

Німеччина: Нойєр (к) – Гінтер, Зюле, Рюдігер – Керер, Кроос, Кімміх, Шульц – Горєцка – Гнабрі, Сане

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Теги
Євро-2020 Нідерланди - Німеччина Німеччина Німеччина Нідерланди Нідерланди
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