Нідерланди – Німеччина: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Нідерланди приймають Німеччину в рамках матчу другого туру відбору до Євро-2020. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 2-го туру відбору до Євро-2020 Нідерланди – Німеччина розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Льов зробив ставку на нове покоління у важкий період – німецький футбол отримає глобальну оцінку

Наразі "помаранчеві" очолюють групу С, маючи у активі три очки, в той час як для "Бундестім" даний поєдинок стане першим на відбірковому етапі.

Стартові склади:

Нідерланди: Cілессен – Дамфріс, Де Лігт, Ван Дейк (к), Блінд – Де Роон, Вейналдум, Де Йонг – Промес, Депай, Бабель

| wijziging in de opstelling: Quincy Promes start in plaats van Steven Bergwijn. https://t.co/xoPl3qwSZB . #NEDDUI pic.twitter.com/CAKPfNoEdI

Німеччина: Нойєр (к) – Гінтер, Зюле, Рюдігер – Керер, Кроос, Кімміх, Шульц – Горєцка – Гнабрі, Сане

LINE-UP



Here's how Joachim #Löw's side will shape up in Amsterdam #DieMannschaft #NEDGER pic.twitter.com/sf6Zh5HAIZ