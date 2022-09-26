Нидерланды – Бельгия – 1:0 – видео гола и обзор матча
Сборная Нидерландов триумфально завершила групповой этап Лиги наций, напоследок обыграв соседей из Бельгии. Смотрите видео гола и обзор матча Нидерланды – Бельгия на Футбол 24.
Нидерланды и Бельгия должны были решить, кто завершит группу A4 лидером. Впрочем, опасных моментов у команд почти не было – удары постоянно были либо над воротами, либо в руки вратарю. Первая острая возможность аж на 65 минуте – удар Онана в упор, но Пасвеер сумел справиться с ударом. Единственный точный удар нанес Ван Дейк, заперев навес Гакпо с углового.
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Таким образом Нидерланды с 16 пунктами остались первыми и сыграют в плей-офф Лиги наций, а Бельгия с 10 очками вторая.