Нидерланды и Бельгия должны были решить, кто завершит группу A4 лидером. Впрочем, опасных моментов у команд почти не было – удары постоянно были либо над воротами, либо в руки вратарю. Первая острая возможность аж на 65 минуте – удар Онана в упор, но Пасвеер сумел справиться с ударом. Единственный точный удар нанес Ван Дейк, заперев навес Гакпо с углового.

Хорватия выиграла группу Лиги наций и спасла Францию, Нидерланды вышли в плей-офф, Польша выбросила Уэльс из элиты

Таким образом Нидерланды с 16 пунктами остались первыми и сыграют в плей-офф Лиги наций, а Бельгия с 10 очками вторая.