Збірна Нідерландів тріумфально завершила груповий етап Ліги націй, наостанок обігравши сусідів з Бельгії. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Нідерланди – Бельгія на Футбол 24.

Нідерланди та Бельгія мали вирішити, хто завершить групу A4 лідером. Втім, небезпечних моментів у команд майже не було – удари постійно були або над воротами або в руки воротарю. Перша гостра нагода – удар Онана впритул, але Пасвеєр зумів впоратись з ударом. Єдиний точний удар завдав Ван Дейк, замкнувши навіс Гакпо з кутового.

Хорватія виграла групу Ліги націй і врятувала Францію, Нідерланди вийшли у плей-офф, Польща викинула Уельс з еліти

Таким чином, Нідерланди з 16 пунктами залишились першими та зіграють в плей-офф Ліги націй, а Бельгія з 10 очками друга.