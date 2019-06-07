toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
УКРАИНА - СЕРБИЯ НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ДИНАМО КИЕВ

Нидерланды – Англия: Куман считает победу "оранжевых" заслуженной

09:51 13 Читати українською
Нидерланды – Англия: Куман считает победу "оранжевых" заслуженной
Рональд Куман / Proshots

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился эмоциями после поединка против англичан (3:1) в полуфинале Лиги наций.

73’ Маттейс Де Лигт
97’ Квинси Промес
114’ Квинси Промес
 
Маркус Рашфорд 32’
32’ Маркус Рашфорд
73’ Маттейс Де Лигт
97’ Квинси Промес
114’ Квинси Промес

"Поединок оставил хорошее впечатление. Мы контролировали игру, хотя и постоянно сваливались во фланги, когда больше всего проблем сопернику могли создать именно по центру.

Нидерланды – Англия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Им удалось открыть счет, но мы сохраняли спокойствие и, кроме момента Санчо, довольно уверенно вели игру. Считаю, что мы заслужили победу", – цитирует главного тренера "оранжевых" BBC.

Напомним, что голландцы одолели "Трех львов" в овертайме. На мяч Рашфорда с пенальти ребята Кумана ответили голом Де Лигта и дублем Промеса.

В финальном матче Лиги наций сборная Нидерландов сыграет против португальцев. Поединок состоится 9 июня в Порту.

Нидерланды – Англия: классный коучинг Кумана, де Йонг делает разницу, а Депай и Де Лигт приносят результат

blog_ava
Днепр прекратит существование – часть игроков перейдет в структуру СК Днепр-1
06:00
710
Теги
Нидерланды Нидерланды Рональд Куман Рональд Куман Лига наций Нидерланды - Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
8
мин
Колумбия U-20
16:30
Украина U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук