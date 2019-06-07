Нидерланды – Англия: Куман считает победу "оранжевых" заслуженной

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился эмоциями после поединка против англичан (3:1) в полуфинале Лиги наций.

"Поединок оставил хорошее впечатление. Мы контролировали игру, хотя и постоянно сваливались во фланги, когда больше всего проблем сопернику могли создать именно по центру.

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Им удалось открыть счет, но мы сохраняли спокойствие и, кроме момента Санчо, довольно уверенно вели игру. Считаю, что мы заслужили победу", – цитирует главного тренера "оранжевых" BBC.

Напомним, что голландцы одолели "Трех львов" в овертайме. На мяч Рашфорда с пенальти ребята Кумана ответили голом Де Лигта и дублем Промеса.

В финальном матче Лиги наций сборная Нидерландов сыграет против португальцев. Поединок состоится 9 июня в Порту.

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