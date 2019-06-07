Нідерланди – Англія: Куман вважає перемогу "помаранчевих" заслуженою

Керманич збірної Нідерландів Рональд Куман поділився емоціями від поєдинку проти англійців (3:1) у півфіналі Ліги націй.

"Поєдинок залишив хороше враження. Ми контролювали гру, хоч і постійно звалювалися на фланги, коли найбільше проблем супернику могли створити саме по центру.

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Їм вдалося відкрити рахунок, але ми зберігали спокій і, крім момента Санчо, доволі впевнено вели гру. Вважаю, що ми заслужили перемогу", – цитує головного тренера "помаранчевих" BBC.

Нагадаємо, що нідерландці здолали "Трьох левів" в овертаймі. На м'яч Рашфорда з пенальті хлопці Кумана відповіли голом Де Лігта та дублем Промеса.

У фінальному матчі Ліги націй збірна Нідерландів зіграє проти португальців. Поєдинок відбудеться 9 червня в Порту.

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