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Нідерланди – Англія: Куман вважає перемогу "помаранчевих" заслуженою

09:51 481 Читать на русском
Нідерланди – Англія: Куман вважає перемогу "помаранчевих" заслуженою
Рональд Куман / Proshots

Керманич збірної Нідерландів Рональд Куман поділився емоціями від поєдинку проти англійців (3:1) у півфіналі Ліги націй.

73’ Маттейс Де Лігт
97’ Квінсі Промес
114’ Квінсі Промес
 
Маркус Рашфорд 32’
32’ Маркус Рашфорд
73’ Маттейс Де Лігт
97’ Квінсі Промес
114’ Квінсі Промес

"Поєдинок залишив хороше враження. Ми контролювали гру, хоч і постійно звалювалися на фланги, коли найбільше проблем супернику могли створити саме по центру.

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Їм вдалося відкрити рахунок, але ми зберігали спокій і, крім момента Санчо, доволі впевнено вели гру. Вважаю, що ми заслужили перемогу", – цитує головного тренера "помаранчевих" BBC.

Нагадаємо, що нідерландці здолали "Трьох левів" в овертаймі. На м'яч Рашфорда з пенальті хлопці Кумана відповіли голом Де Лігта та дублем Промеса.

У фінальному матчі Ліги націй збірна Нідерландів зіграє проти португальців. Поєдинок відбудеться 9 червня в Порту.

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Нідерланди Нідерланди Рональд Куман Рональд Куман Ліга націй Нідерланди - Англія
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