Префектура Приморских Альп закрыла фанатскую трибуну "орлят" на 4 матча, сообщает L'Equipe.

Мэр Марселя – о решении арбитра продолжить матч: Это не имеет ничего общего со спортивным духом

Ницца останется без поддержки южных секторов Альянц Ривьеры на домашние поединки против Бордо, Монако, Бреста и Лиона. Так местные власти отреагировали на столкновения во время матча против Марселя. Тогда фанаты хозяев забросали разным хламом игроков Олимпика, а те поддались на провокации и спровоцировали реальные бои с болельщиками на газоне.

В конце концов, порядок удалось восстановить через час, но провансальцы отказались возвращаться на поле. Судьбу матча и наказания за инциденты вскоре вынесет Профессиональная лига Франции.

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