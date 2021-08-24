Префектура Приморських Альп закрила фанатську трибуну "орлят" на 4 матчі, повідомляє L'Equipe.

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Ніцца залишиться без підтримки південних секторів Альянц Рив'єри на домашні поєдинки проти Бордо, Монако, Бреста та Ліона. Так місцева влада відреагувала на сутички під час матчу проти Марселя. Тоді фанати господарів закидали всіляким мотлохом гравців Олімпіка, а ті піддалися на провокації та спровокували реальні бої з уболівальниками на газоні.

Зрештою, порядок вдалося відновити за годину, але провансальці відмовилися повертатися на поле. Долю матчу та покарання за інциденти незабаром винесе Професіональна ліга Франції.

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