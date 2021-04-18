Мариуполь и Олимпик в 22-м туре УПЛ расписали голевую ничью. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Матч начался с голов в исполнении обеих команд. Мариуполь уже в дебюте выбежал в стремительную контратаку, которая завершилась голом Кулакова. Олимпик сумел ответить быстрым взятием ворот с пенальти: Тейшейру срезали в штрафной, а Нкенг уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Олимпик расписал ничью с Мариуполем – дончане прервали серию в восемь подряд поражений

Во втором тайме команды уже не забивали. Олимпику удалось прервать 8-матчевую серию из поражений. Дончане набрали 18 очков и поднялись на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Азовцы, которые имеют в своем активе 22 зачетных балла, остались девятыми.