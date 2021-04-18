Маріуполь та Олімпік у 22-му турі УПЛ розписали гольову нічию. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Матч розпочався з голів у виконанні обох команд. Маріуполь вже в дебюті вибіг у стрімку контратаку, яка завершилась голом Кулакова. Олімпік зумів відповісти швидким взяттям воріт з пенальті: Тейшейру зрізали у штрафному, а Нкенг впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Олімпік розписав нічию з Маріуполем – донеччани перервали серію у вісім поспіль поразок

У другому таймі команди вже не забивали. Олімпіку вдалось перервати 8-матчеву серію з поразок. Донеччани набрали 18 очок і піднялись на одинадцяту позицію в турнірній таблиці. Азовці, які мають у своєму активі 22 залікові бали, залишились дев'ятими.