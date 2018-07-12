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Невероятная жена Виды покорила сердца фанатов сборной Хорватии на ЧМ-2018 – горячие фото

11 июля 19:14 1675 Читати українською
Невероятная жена Виды покорила сердца фанатов сборной Хорватии на ЧМ-2018 – горячие фото
Домагой и Ивана

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида – один из самых обсуждаемых футболистов на ЧМ-2018.

После матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, на котором экс-защитник Динамо сказал "Слава Украине!"

Но не все знают, что Вида женат на сексапильной Иванне Гугич. В 2014 году она победила на конкурсе красоты "Мисс Хорватия". Домагой не устоял перед ее красотой, парочка закрутила роман, а вскоре они поженились. Сейчас они воспитывают сына Давида.

"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

It was an amazing night

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

“Mama Di je tata”? “Pusti me sad s tim svojim naslikavanjem ‍♀️

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

sorry not sorry

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Nedjeljna tradicija

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

?

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Твиттериада. Как Шева отдыхает на Барбадосе, или "Виагра" для легендарного форварда Динамо

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Россия - Хорватия Домагой Вида Домагой Вида Статьи Жены футболистов Фанатки
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