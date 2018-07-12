Невероятная жена Виды покорила сердца фанатов сборной Хорватии на ЧМ-2018 – горячие фото

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида – один из самых обсуждаемых футболистов на ЧМ-2018.
После матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, на котором экс-защитник Динамо сказал "Слава Украине!"
Но не все знают, что Вида женат на сексапильной Иванне Гугич. В 2014 году она победила на конкурсе красоты "Мисс Хорватия". Домагой не устоял перед ее красотой, парочка закрутила роман, а вскоре они поженились. Сейчас они воспитывают сына Давида.
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