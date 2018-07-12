Невероятная жена Виды покорила сердца фанатов сборной Хорватии на ЧМ-2018 – горячие фото

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида – один из самых обсуждаемых футболистов на ЧМ-2018.

После матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, на котором экс-защитник Динамо сказал "Слава Украине!"

Но не все знают, что Вида женат на сексапильной Иванне Гугич. В 2014 году она победила на конкурсе красоты "Мисс Хорватия". Домагой не устоял перед ее красотой, парочка закрутила роман, а вскоре они поженились. Сейчас они воспитывают сына Давида.

"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 7 Июл 2018 в 10:26 PDT

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 7 Июл 2018 в 8:09 PDT

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 1 Июл 2018 в 5:56 PDT

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 21 Июн 2018 в 2:01 PDT

️ Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 21 Июн 2018 в 10:33 PDT

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 16 Июн 2018 в 8:45 PDT

sorry not sorry Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 23 Май 2018 в 3:27 PDT

Nedjeljna tradicija Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 20 Май 2018 в 6:28 PDT

? Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 14 Май 2018 в 1:58 PDT

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 3 Май 2018 в 4:30 PDT

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