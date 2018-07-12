Неймовірна дружина Віди підкорила серця фанатів збірної Хорватії на ЧС-2018 – гарячі фото

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда – один з найбільш обговорюваних футболістів на ЧС-2018.

Після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відео, на якому екс-захисник Динамо сказав "Слава Україні!"

Але не всі знають, що Віда одружений з сексапільною Іванною Гугіч. У 2014 році вона перемогла на конкурсі краси "Міс Хорватія". Домагой не встояв перед її красою, парочка закрутила роман, а невдовзі вони одружилися. Зараз вони виховують сина Давіда.

"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 7 Июл 2018 в 10:26 PDT

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 7 Июл 2018 в 8:09 PDT

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 1 Июл 2018 в 5:56 PDT

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 21 Июн 2018 в 2:01 PDT

️ Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 21 Июн 2018 в 10:33 PDT

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 16 Июн 2018 в 8:45 PDT

sorry not sorry Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 23 Май 2018 в 3:27 PDT

Nedjeljna tradicija Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 20 Май 2018 в 6:28 PDT

? Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 14 Май 2018 в 1:58 PDT

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 3 Май 2018 в 4:30 PDT

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