Неймовірна дружина Віди підкорила серця фанатів збірної Хорватії на ЧС-2018 – гарячі фото

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда – один з найбільш обговорюваних футболістів на ЧС-2018.
Після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відео, на якому екс-захисник Динамо сказав "Слава Україні!"
Але не всі знають, що Віда одружений з сексапільною Іванною Гугіч. У 2014 році вона перемогла на конкурсі краси "Міс Хорватія". Домагой не встояв перед її красою, парочка закрутила роман, а невдовзі вони одружилися. Зараз вони виховують сина Давіда.
"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією
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