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Неймовірна дружина Віди підкорила серця фанатів збірної Хорватії на ЧС-2018 – гарячі фото

11 липня 19:12 8524 Читать на русском
Неймовірна дружина Віди підкорила серця фанатів збірної Хорватії на ЧС-2018 – гарячі фото
Домагой та Івана

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда – один з найбільш обговорюваних футболістів на ЧС-2018.

Після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відео, на якому екс-захисник Динамо сказав "Слава Україні!"

Але не всі знають, що Віда одружений з сексапільною Іванною Гугіч. У 2014 році вона перемогла на конкурсі краси "Міс Хорватія". Домагой не встояв перед її красою, парочка закрутила роман, а невдовзі вони одружилися. Зараз вони виховують сина Давіда.

"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією

It was an amazing night

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

“Mama Di je tata”? “Pusti me sad s tim svojim naslikavanjem ‍♀️

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

sorry not sorry

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Nedjeljna tradicija

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

?

Публикация от Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida)

Твіттеріада. Як Шева відпочиває на Барбадосі, або "Віагра" для легендарного форварда Динамо

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Росія - Хорватія Домагой Віда Домагой Віда Статті Дружини футболістів Фанатки
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