Вингер Шахтера Давид Нерес в ближайшее время может стать одноклубником Романа Яремчука в лиссабонской Бенфике.

Нерес уже дал согласие на трансфер в Бенфику, а в контракте между ним и новым клубом осталось согласовать несколько деталей, информирует O Jogo.

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Соглашение рассчитано до 2027 года, а Шахтер заработает на продаже бразильца чуть больше 12 млн евро. "Горняки" до сих пор не завершили выплаты по трансферу Педринью, поэтому Бенфика будет иметь дополнительный аргумент в переговорах по Нересу.

Напомним, Давид присоединился к дончанам зимой, но еще не играл за клуб в официальных матчах. На зимнем собрании с четырьмя голами он стал лучшим бомбардиром команды. Его контракт с "горняками" рассчитан до 2026 года.

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