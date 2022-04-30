Нерес домовився про перехід у Бенфіку – Шахтар заробить на перепродажі бразильця
Вінгер Шахтаря Давід Нерес найближчим часом може стати одноклубником Романа Яремчука у лісабонській Бенфіці.
Нерес уже дав згоду на трансфер до Бенфіки, а в контракті між ним та новим клубом залишилось узгодити кілька деталей, інформує O Jogo.
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Угода розрахована до 2027 року, а Шахтар заробить на продажі бразильця трохи більше 12 млн євро. "Гірники" досі не завершили виплати по трансферу Педрінью, тож Бенфіка матиме додатковий аргумент у переговорах щодо Нереса.
Нагадаємо, Давід приєднався до донеччан взимку, але ще не грав за клуб в офіційних матчах. На зимових зборах з чотирма голами він став найкращим бомбардиром команди. Його контракт розрахований до 2026 року.
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