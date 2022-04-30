Нерес уже дав згоду на трансфер до Бенфіки, а в контракті між ним та новим клубом залишилось узгодити кілька деталей, інформує O Jogo.

Бенфіка на порозі революції – новий тренер, трансферна ціль в Шахтарі і продаж конкурента Яремчука за великі гроші

Угода розрахована до 2027 року, а Шахтар заробить на продажі бразильця трохи більше 12 млн євро. "Гірники" досі не завершили виплати по трансферу Педрінью, тож Бенфіка матиме додатковий аргумент у переговорах щодо Нереса.

Нагадаємо, Давід приєднався до донеччан взимку, але ще не грав за клуб в офіційних матчах. На зимових зборах з чотирма голами він став найкращим бомбардиром команди. Його контракт розрахований до 2026 року.

Срна і Шахтар: чому легенда "гірників" не впорався з особливою місією і що буде далі