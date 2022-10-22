Непризнанный ассист Миколенко в видеообзоре матча Эвертон – Кристал Пэлас – 3:0
Эвертон обыграл Кристал Пэлас в рамках 13-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
"Ириски" уже на старте матча открыли счет благодаря точному удару Калверта-Льюина. Повторить трюк с "быстрым голом" подопечным Фрэнка Лэмпарда удалось и в начале второго тайма. Это Миколенко стрелял в направлении дальней штанги – голкипер среагировал, и уже от его рук мяч добрался до Гордона, который забивал в пустые ворота.
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Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Эвертона, который добавил в свой актив еще три очка и теперь занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. У Кристал Пэлас осталось 13 зачетных пунктов и 12 строчка.