"Ириски" уже на старте матча открыли счет благодаря точному удару Калверта-Льюина. Повторить трюк с "быстрым голом" подопечным Фрэнка Лэмпарда удалось и в начале второго тайма. Это Миколенко стрелял в направлении дальней штанги – голкипер среагировал, и уже от его рук мяч добрался до Гордона, который забивал в пустые ворота.

Эвертон разгромил команду Виейра в матче АПЛ – Миколенко сделал гол своеобразным ассистом и пережил атаку соперника

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Эвертона, который добавил в свой актив еще три очка и теперь занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. У Кристал Пэлас осталось 13 зачетных пунктов и 12 строчка.