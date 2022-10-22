"Іриски" вже на старті матчу відкрили рахунок завдяки точному удару Калверта-Льюїна. Повторити трюк зі "швидким голом" підопічним Френка Лемпарда вдалося й на початку другого тайму. Це Миколенко стріляв у напрямку дальньої стійки – голкіпер зреагував, і вже від його рук м'яч дістався до Гордона, який забивав у порожні ворота. Офіційна статистика дію українця асистом, звісно, не визнає.

Евертон розгромив команду Вієйра в матчі АПЛ – Миколенко зробив гол своєрідним асистом і пережив атаку суперника

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Евертона, який додав у свій актив ще три очки і тепер посідає 11 місце в турнірній таблиці АПЛ. У Крістал Пелас залишилося 13 залікових пунктів та 12 сходинка.