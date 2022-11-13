"Выиграли одно очко. Мы начали играть более агрессивно и конструктивно после удаления Попова. Во второй части второго тайма наши игроки выглядели как команда – бились, боролись и создавали моменты.

Дикий промах Лонвейка и удаление Попова в видеообзоре матча Динамо – Колос

Вратарь соперников сыграл на очень хорошем уровне. В целом, соперник организованно оборонялся. По статистике Колос является одной из самых агрессивных команд УПЛ в плане отбора мяча, защиты и разрушения. Я просил ребят как можно быстрее играть и избегать контактов, потому что команда соперников хорошо обороняется.

Были и действия судьи, которые оставляли желать лучшего в плане развития футбола. Были по меньшей мере три опасных контратаки на наши ворота, в результате которых мы могли пропустить, при трех фолах, которые судья не увидел, или не хотел увидеть. Говорю на языке цифр.

Соперник хорошо закрылся и хорошо играл от обороны, но нам не хватало нападающего, который замыкал бы наши атаки. Мы перебарщивали с игрой в короткий пас. Нужно было чаще менять фланги, входить в штрафную и простреливать вдоль ворот. Мы не всегда принимали правильные решения, чем облегчили задачу сопернику.

Мы плохо адаптировались к полю, возможно, неправильно подобрали шипы. Игроки почему-то постоянно скользили в ответственных эпизодах. Когда играешь против соперника с такой насыщенной обороной, нужно стараться бить издалека. Мы этого не делали или использовали тогда, когда не требовалось.

Но чемпионат продолжается, впереди есть игры. Все команды могут как выиграть, так и потерять очки. Сегодня особенно чувствовалось, насколько важна роль Шапаренко в команде. Насколько его проходы и численность преимущества важны для атаки команды. Такого игрока нам сегодня не хватило", – сказал Луческу официальный сайт Динамо.

Киевская команда прервала трехматчевую победную серию в УПЛ. Динамо набрало 20 очков и занимает 5 место турнирной таблицы.

Динамо снова потеряло очки – очередное удаление центрбека и фантастический ляп Лонвейка позволили Колосу удержать ничью