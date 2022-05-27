"Немного смоделировали игру сборной Шотландии": Петраков остался доволен результатами двусторонки
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился впечатлениями от двустороннего поединка "сине-желтых".
"Я удовлетворен. Мне очень понравилось, как мы играли. Немного смоделировали игру сборной Шотландии. Одна команда играла по схеме 3-5-2, 3-4-3 – где-то так. Смоделировали и стандартные положения.
"Я хотел бы, чтобы Украина выиграла": капитан сборной Шотландии удивил комментарием перед дуэлью с "сине-желтыми"
Боевая ничья. Мне понравилось. Завтра утром у нас будет одно возобновляемое занятие. К нам приедут дети. 100 украинских детей, которые были вынуждены уехать. Мы с ними встретимся и кое-что подарим", – поделился Петраков в комментарии официальномуYouTube-каналу УАФ.
Добавим, что двусторонняя игра завершилась вничью (1:1), отличились Яремчук и Довбик. Следующая игра сборной Украины – против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022.
Сборная Украины сыграла последний спарринг перед матчем с Шотландией