"Я удовлетворен. Мне очень понравилось, как мы играли. Немного смоделировали игру сборной Шотландии. Одна команда играла по схеме 3-5-2, 3-4-3 – где-то так. Смоделировали и стандартные положения.

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Боевая ничья. Мне понравилось. Завтра утром у нас будет одно возобновляемое занятие. К нам приедут дети. 100 украинских детей, которые были вынуждены уехать. Мы с ними встретимся и кое-что подарим", – поделился Петраков в комментарии официальномуYouTube-каналу УАФ.

Добавим, что двусторонняя игра завершилась вничью (1:1), отличились Яремчук и Довбик. Следующая игра сборной Украины – против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022.

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