"В первом тайме полностью переиграли соперника, забили два мяча. Во втором тайме понимали, что македонцы понесутся забивать. Останавливали их атаки, но потеряли концентрацию. Будем разбирать этот момент, чтобы не ошибаться так больше. Нельзя доводить игру до такого, когда ее контролируешь.

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Моя передача на Ярмоленко? Я долгое время играл на этой позиции. Наигрывали такие угловые еще в Заре. Нужно переправлять мяч на дальнюю штангу, когда защитники этого не ожидают. Можно сказать, что это не наигранно, но нас просили так делать.

Какой настрой на матч с Австрией? Эмоции только положительные. Тренерский штаб говорит, что нам не нужно зажиматься, а играть с положительным настроением. Надо серьезно отнестись и правильно подготовиться к матчу с Австрией. Это будет решающая игра", – сказал Александр Караваев в эфире телеканала Футбол 1.

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