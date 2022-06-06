"Нужно поблагодарить нашу команду за две игры – против Шотландии и Уэльса, за самоотдачу и характер. Сборная Украины хотела победить, многое для этого сделала, причем в такой сложной ситуации, когда война, когда нет чемпионата страны.

Уэльс – Украина – 1:0 – видео автогола Ярмоленко и обзор матча

Если подробнее говорить по матчу с Уэльсом, то следует признать, что некоторые футболисты "сине-желтых" выпали из игры. Во втором тайме у нашей команды, по всей видимости, уже были не те силы. В таком случае на первый план должно выходить мастерство. Ведь моменты у сборной Украины были, но чего-то не хватило.

Одинаковые составы на оба матча? Здесь нужно доверять тренерскому опыту. Он отвечает за результат. С Шотландией сыграли очень хорошо, но ротация в полузащите должна была состояться. Многие футболисты выглядели не столь ярко. Когда идут два матча подряд, обычно бывает, что если в первой игре – 30 процентов брака, то во второй у тех же исполнителей – 50 процентов. И даже при этом, полагаю, нам не хватило 5-10 минут, чтобы дожать сборную Уэльса", – резюмировал Буряк в комментарии FootBoom.

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